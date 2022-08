Traffico Roma del 10-08-2022 ore 16:30 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverde Roma hai trovati dalla redazione Buon pomeriggio grafico momento sulla rete viene a cittadina scorrevole il movimento sul Raccordo Anulare consolari sulla Nomentana permangono code nelle due direzioni tra il raccordo via Rinaldo D’Aquino si tratta di lavori e resta qualche problema anche sulla via Appia penalizzata dal lavoro ed è incolonnamenti tra il raccordo e Ciampino la polizia ci segnala un incidente in via del Torraccio di Torrenova all’altezza della Casilina inevitabili le ripercussioni incidente code sulla circonvallazione Aurelia nei pressi di Villa Carpegna in uscita dalla città l’esquilino a causa della caduta di un albero via Labicana è percorribile soltanto in direzione di via Emanuele Filiberto maggiori informazioni su questo altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverdehai trovati dalla redazione Buon pomeriggio grafico momento sulla rete viene a cittadina scorrevole il movimento sul Raccordo Anulare consolari sulla Nomentana permangono code nelle due direzioni tra il raccordo via Rinaldo D’Aquino si tratta di lavori e resta qualche problema anche sulla via Appia penalizzata dal lavoro ed è incolonnamenti tra il raccordo e Ciampino la polizia ci segnala un incidente in via del Torraccio di Torrenova all’altezza della Casilina inevitabili le ripercussioni incidente code sulla circonvallazione Aurelia nei pressi di Villa Carpegna in uscita dalla città l’esquilino a causa della caduta di un albero via Labicana è percorribile soltanto in direzione di via Emanuele Filiberto maggiori informazioni su questo altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia ...

