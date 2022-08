Superquark e Superquark Natura in onda stasera dalle 21.20 su Rai 1: ospiti e temi della puntata (Di mercoledì 10 agosto 2022) Continua la divulgazione estiva di Superquark, il programma divulgativo che si muove tra scienza e documentari Naturalistici. La serata parte con Superquark, in onda alle 21.20 su Rai 1, e continua ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 agosto 2022) Continua la divulgazione estiva di, il programma divulgativo che si muove tra scienza e documentarilistici. La serata parte con, inalle 21.20 su Rai 1, e continua ...

Giorgiolaporta : Finalmente anche a #superquark si parla di #Calenda e #Fratoianni!! ???? #3agosto - DanielaTartagl7 : RT @bgallavotti: Il grande condottiero #AlessandroFarnese morì nel 1592, ad appena 47 anni. Fu per cause naturali? A #Parma ricercatori del… - bgallavotti : Il grande condottiero #AlessandroFarnese morì nel 1592, ad appena 47 anni. Fu per cause naturali? A #Parma ricercat… - EmanueleRiccar1 : RT @AndreaMatyellow: E così capita che una sera su #Superquark venga presentato il libro di tuo marito! Ecco, niente, son gioie grandi, sop… - EmanueleRiccar1 : RT @G_Boccaletti: Ieri @SuperQuarkRai un bellissimo servizio su ACQUA: UNA BIOGRAFIA @Mondadori (ultimi 5’). Piero Angela e Quark sono stat… -