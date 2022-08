Sondaggi, centrodestra a valanga. Giorgia Meloni è la più apprezzata tra i leader (Di mercoledì 10 agosto 2022) I Sondaggi continuano a premiere il centrodestra e a vederlo in largo vantaggio. Secondo le stime aggiornate dell’Istituto Cattaneo, come riporta il Corriere della Sera, il centrodestra raccoglierebbe il 46% dei consensi, il M5S si fermerebbe all’11% e il centrosinistra si attesterebbe intorno al 30%; un eventuale “terzo polo” costituito da Azione e Italia viva è valutato al 6%. Il centrodestra, quindi, sempre secondo l’analisi dell’Istituto Cattaneo, conquisterebbe 122 collegi uninominali alla Camera, ben 19 in più rispetto alla stima precedente. Al Senato, invece, ne avrebbe 63, 9 in più. In questo modo, calcolando anche la quota proporzionale – che alla Camera sarebbe di 121 seggi e al Senato di 63 – il centrodestra arriverebbe ad avere il 61% dei seggi complessivi a Montecitorio e il 63,5% a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Icontinuano a premiere ile a vederlo in largo vantaggio. Secondo le stime aggiornate dell’Istituto Cattaneo, come riporta il Corriere della Sera, ilraccoglierebbe il 46% dei consensi, il M5S si fermerebbe all’11% e il centrosinistra si attesterebbe intorno al 30%; un eventuale “terzo polo” costituito da Azione e Italia viva è valutato al 6%. Il, quindi, sempre secondo l’analisi dell’Istituto Cattaneo, conquisterebbe 122 collegi uninominali alla Camera, ben 19 in più rispetto alla stima precedente. Al Senato, invece, ne avrebbe 63, 9 in più. In questo modo, calcolando anche la quota proporzionale – che alla Camera sarebbe di 121 seggi e al Senato di 63 – ilarriverebbe ad avere il 61% dei seggi complessivi a Montecitorio e il 63,5% a ...

