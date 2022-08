Se per un minuto di gloria i vip insultano Salvini e Meloni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Da Tommaso Zorzi a La rappresentante di lista, passando per Elodie, sono iniziati gli insulti a Giorgia Meloni e Matteo Salvini in campagna elettorale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Da Tommaso Zorzi a La rappresentante di lista, passando per Elodie, sono iniziati gli insulti a Giorgiae Matteoin campagna elettorale

gippu1 : Su RaiPlaySound hanno caricato intere puntate di Tutto Il Calcio Minuto Per Minuto dal 1987 al 1990: un tesoro ines… - gippu1 : Mentre Agnolin costringe Van Basten a ripetere il rigore del suo primo gol in serie A e @CucchiRiccardo racconta il… - Piu_Europa : “Se la parola non ha valore, la politica non ha valore”. Cit. @CarloCalenda. In questo post di @riccardomagi ecc… - sighmarty00 : RT @licealiigay: 'martino e niccolò minuto per minuto' open for a surprise<3 #skamitalia - spike_sr71 : RT @gippu1: Su RaiPlaySound hanno caricato intere puntate di Tutto Il Calcio Minuto Per Minuto dal 1987 al 1990: un tesoro inestimabile di… -