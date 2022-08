Sampdoria Lemina | occhi sull’ex Juve | trattativa ben avviata

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Laè alla ricerca di nuovi innesti da consegnare a Giampaolo: glisono finitiLaè alla ricerca di nuovi innesti da consegnare a Giampaolo: glisono finiti. Secondo quanto riferito da Sportitalia, lasarebbe bene si potrebbe chiudere nelle prossime ore. Il giocatore, attualmente al Nizza, è fuori dai progetti della società francese e potrebbe dunque tornare in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MCriscitiello : Sampdoria molto vicina a Lemina! L’ex Juventus, oggi al Nizza, ha già dato l’ok alla Samp. Trattativa che si può ch… - CalcioNews24 : La #Sampdoria mette gli occhi su #Lemina ?? - LouStasssi : RT @MCriscitiello: Sampdoria molto vicina a Lemina! L’ex Juventus, oggi al Nizza, ha già dato l’ok alla Samp. Trattativa che si può chiuder… - Domenic36396232 : Come riportato da @MCriscitiello , la #Sampdoria sta chiudendo per Mario #Lemina ? #Calciomercato #StayTuned - IgnazioGenuardi : RT @MCriscitiello: Sampdoria molto vicina a Lemina! L’ex Juventus, oggi al Nizza, ha già dato l’ok alla Samp. Trattativa che si può chiuder… -

Sky Sport

... Pellegrini) 23 luglio - Roma - Nizza 1 - 1 (autogol) 27 luglio - Roma - Ascoli 0 - 1 30 ...Salernitana - Reggina 1 - 0 (Kristoffersen) e Salernitana - Adana Demirspor 1 - 3 (Bonazzoli)...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Diretta/Besiktas (risultato 1 - 0) streaming video ... Centrocampo che offre la possibilità come interni a, ex Juventus, e Rosario. Ai lati ci ... Kim terzo coreano del Sud in Serie A, gli altri Paesi con uno (o pochi) rappresentanti La Sampdoria è alla ricerca di nuovi innesti da consegnare a Giampaolo: gli occhi sono finiti sull’ex Juve Lemina La Sampdoria è alla ricerca di nuovi innesti da consegnare a Giampaolo: gli occhi sono ...