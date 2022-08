Ricordate Nilufar Addati? Dal successo di ‘Uomini e donne’ al dramma che ha distrutto la sua famiglia

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 10 agosto 2022)è stata un volto di Uomini e Donne che ha riscosso un grandissimo. Ma che cosa ènella sua vita? Qual è ilche ha colpito la suasi è immediatamente distinta nel programma di Uomini e Donne in quanto il pubblico ha amato fin da subito il suo personaggio. Per un po’ di tempo ha ricoperto il ruolo di corteggiatrice cercando di ammaliare in ogni modo Mattia Marciano. Stiamo parlando proprio di quella ragazza nata dall’unione di una donna iraniana e dal padre napoletano. Ed è proprio nella città partenopea chetrascorre le sue giornate. La donna coltiva un sogno nel cassetto, quello di mettere in piedi una ...