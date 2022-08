Noel Gallagher attacca i System of a Down | “La band più schifosa di tutti i tempi”

(Di mercoledì 10 agosto 2022)ci è andato già pesante. Il chitarrista degli Oasis negli anni non ha mai nascosto di aver fatto parte della migliordi sempre. E di recente ha avuto molte discussioni con altri artisti, arrivando a disprezzare nomi molto importanti come i Blur, i Coldplay, oltre al sempre odiato fratello Liam. E di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::canta con il Manchester: musica e sport Addio al compositore Ennio Morricone The Stranglers live in Italia per due date I Cheap Trick annunciano il nuovo album Intervista esclusiva al cantautore Cristiano Turrini Liam: “Gli Oasis pisciano in testa ai Beatles”

Mandrak84170483 : @Lisaonthesofa Ma noel gallagher non aveva smesso con la droga? - nerooney1 : Noel Gallagher dice più stronzate della meloni. - gfrancescoriz : perfetto qui Noel - SanremoAncheNoi : RT @RadioRock106e6: Con una nuova dichiarazione 'delle sue', @NoelGallagher se l'è presa, stavolta, con i #SystemOfADown: 'Sono la band più… - RadioRock106e6 : Con una nuova dichiarazione 'delle sue', @NoelGallagher se l'è presa, stavolta, con i #SystemOfADown: 'Sono la band… -

... isfornano un "difficile terzo album" riguardo al quale, sorpresa!, non si trovano d'accordo. Vent'anni più tardi Liam dirà addirittura che è il suo album preferito degli Oasis....Al culmine della fama degli Oasis,dichiarò tronfio: "Non siamo arroganti, crediamo solo di essere la migliore band del mondo". Una dichiarazione in pieno stileo Liam che sia. I fratelli mancuniani non ... Noel Gallagher contro i System Of A Down: "Sono la band più schifosa di tutti i tempi" " Non siamo arroganti. Siamo semplicemente la miglior band al mondo " dichiarava Noel Gallagher all'apice della carriera con gli Oasis. Il rocker di Manchester sembra non aver perso minimamente lo sla ...Noel Gallagher ha deciso di far sapere quale è per lui la peggiore band di tutti i tempi. E no, non sono i Blur e non c'è di ...