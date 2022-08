Lukaku | ' L' Inter era nel mio destino | mi farò perdonare dai tifosi'

MarcoGuidi13 : A curare la separazione di #Depay con il #Barcellona e quindi l'eventuale firma successiva con la #Juve è lo studio… - Gazzetta_it : Inter, Lukaku: 'Sento la rabbia dentro. Ho detto a Lautaro che dobbiamo fare di più' - Gazzetta_it : Lukaku: 'Voglio lo scudetto, non la classifica marcatori' - LaNotifica : Lukaku “Ho trovato un’Inter più forte” - storiainter : Lukaku Pensiero Scudetto Grazie alla disponibilità della signora Rebecca Orlandi, Jumior Consultanto di DAZN, di se… -

: "nel destino" "Credo sia sempre stato destino giocare per l'- prosegue- così com'era destino andare all'Anderlecht quando ero piccolo e poi al Chelsea. Questo è quello che ...Il suo acquisto, anzi il suo ritorno, è considerato da più parti il colpo dell'estate, solo in parte oscurato da motivi temporali, essendo stato definito all'alba della sessione di ...Il commissario tecnico della nazionale traccia una fotografia del campionato al via nel weekend, partendo dal Milan campione d’Italia. “Credo che l’entusiasmo dei giovani possa durare, Pioli ha dato a ...(ANSA) - MILANO, 10 AGO - 'Sono tornato per riprendermi il trono di re di Milano Io vorrei riprendermi il trofeo, non sono qui per me stesso ma ...