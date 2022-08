La7, PiazzaPulita e Propaganda Live: data d'inizio (Di mercoledì 10 agosto 2022) La7 sta scaldando i motori e quasi tutti i programmi sono stati richiamati in onda prima del previsto. Tra i format che si stanno preparando per una nuova e scoppiettante stagione ci sono PiazzaPulita di Corrado Formigli e Propaganda Live di Diego Bianchi. La7, PiazzaPulita: data d'inizio A causa delle elezioni politiche straordinarie del prossimo 25 settembre, la maggior parte dei programmi che si occupano di attualità sono chiamati a tornare in onda prima del previsto. Generalmente, la nuova stagione televisiva debutta intorno al 15/20 settembre, ma nel 2022 i piani sono stati stravolti dalla crisi di Governo. I vertici di La7, così come fatto da Rai e Mediaset, hanno leggermente modificato i palinsesti, stabilendo nuove date d'inizio di quasi tutte le ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 10 agosto 2022) La7 sta scaldando i motori e quasi tutti i programmi sono stati richiamati in onda prima del previsto. Tra i format che si stanno preparando per una nuova e scoppiettante stagione ci sonodi Corrado Formigli edi Diego Bianchi. La7,d'A causa delle elezioni politiche straordinarie del prossimo 25 settembre, la maggior parte dei programmi che si occupano di attualità sono chiamati a tornare in onda prima del previsto. Generalmente, la nuova stagione televisiva debutta intorno al 15/20 settembre, ma nel 2022 i piani sono stati stravolti dalla crisi di Governo. I vertici di La7, così come fatto da Rai e Mediaset, hanno leggermente modificato i palinsesti, stabilendo nuove date d'di quasi tutte le ...

