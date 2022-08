La nipote della regina Elisabetta ha portato il terzogenito a conoscere la sua più grande passione: i cavalli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Zara Phillips domenica scorsa a Gatcombe Park con il figlio Lucas. La nipote della regina Elisabetta sta cercando di trasmettere la passione per i cavalli al terzogenito, mostrando una tenerezza mai vista (foto: Getty) Potendo scegliere, i suoi genitori vollero per lei una vita più “normale”. Così, alla sua nascita, nel 1981, decisero di rifiutare il titolo di principessa che le sarebbe spettato di diritto. A guardare le foto dello scorso weekend, viene da pensare che Zara Phillips, in fondo, della scelta sia contenta, felice di fare la mamma e di potersi godere i suoi tre bambini piuttosto che di tagliare nastri e inaugurare mostre. Zara Phillips, un amore di mamma Ed è così che domenica Zara Phillips, figlia della principessa Anna ... Leggi su amica (Di mercoledì 10 agosto 2022) Zara Phillips domenica scorsa a Gatcombe Park con il figlio Lucas. Lasta cercando di trasmettere laper ial, mostrando una tenerezza mai vista (foto: Getty) Potendo scegliere, i suoi genitori vollero per lei una vita più “normale”. Così, alla sua nascita, nel 1981, decisero di rifiutare il titolo di principessa che le sarebbe spettato di diritto. A guardare le foto dello scorso weekend, viene da pensare che Zara Phillips, in fondo,scelta sia contenta, felice di fare la mamma e di potersi godere i suoi tre bambini piuttosto che di tagliare nastri e inaugurare mostre. Zara Phillips, un amore di mamma Ed è così che domenica Zara Phillips, figliaprincipessa Anna ...

FrancescoMicol6 : @NicolaPorro E quelli della destra?lo dice Gianfranco Fini:a destra piace il malandrino,le mafie,gli impicci,le pis… - MarcoAngelucc12 : @GiorgiaMeloni Parli come se al Governo non ci fossi mai stata. Eppure eri ministro del IV Governo Berlusconi, quel… - Stupormundi66 : RT @jeperego: Il nonno in questione era il fisico premio Nobel Max Born, uno dei fondatori della meccanica quantistica, grande amico di Al… - Paroledipaola : RT @jeperego: Il nonno in questione era il fisico premio Nobel Max Born, uno dei fondatori della meccanica quantistica, grande amico di Al… - ilatwitta : @La7tv @mara_carfagna Ma perchè fu Conte ad andare a prendere Ruby Rubacuori in caserma? Non mi risulta. Invece mi… -