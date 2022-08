Juve: Cuadrado rientra in gruppo, passi avanti per McKennie (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mancano cinque giorni al debutto in campionato della Juventus , che a Ferragosto alle 20.45 ospiterà il Sassuolo all' Allianz Stadium . Nella sessione mattutina, Massimiliano Allegri ha ritrovato Juan ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mancano cinque giorni al debutto in campionato dellantus , che a Ferragosto alle 20.45 ospiterà il Sassuolo all' Allianz Stadium . Nella sessione mattutina, Massimiliano Allegri ha ritrovato Juan ...

MarcoGuidi13 : Buone notizie anche dalla #Continassa: #Cuadrado si è allenato regolarmente, #McKennie già parzialmente con il grup… - forumJuventus : Juve, Cuadrado di nuovo in gruppo. Allenamento parziale per McKennie ? - gioachino_asti : RT @MarcoGuidi13: Buone notizie anche dalla #Continassa: #Cuadrado si è allenato regolarmente, #McKennie già parzialmente con il gruppo. Ca… - mcrisj01 : RT @MarcoGuidi13: Buone notizie anche dalla #Continassa: #Cuadrado si è allenato regolarmente, #McKennie già parzialmente con il gruppo. Ca… - mcrisj01 : RT @forumJuventus: Juve, Cuadrado di nuovo in gruppo. Allenamento parziale per McKennie ? -