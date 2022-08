Giugliano | ancora un maxi incendio | nube nera e aria irrespirabile

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Non sono passate neanche 24 ore dal rogo tossico appiccato in zona Asi, che asi verifica un nuovodi vaste proporzioni. Stavolta in via Sorbe Rosse, a ridosso del cimitero comunale. Una densa colonna di fumo nero si è levata rapidamente in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilmattino.it

Per causein corso di accertamento, in uno scontro tra un'auto e una moto, e' deceduto il ... che si trova per l'autopsia all'obitorio dell'ospedale San Giuliano diPoco prima e per causein corso di accertamento a seguito di un sinistro tra un'auto e una ...della salma che si trova per l'autopsia all'obitorio dell'ospedale San Giuliano diin ... Giugliano, bruciano le campagne intorno al Lago Patria Lascia il carcere ed ottiene i domiciliari Crescenzo Panico, ritenuto dai magistrati esponente del clan Palazzine di Giugliano, ala secessionista del clan Mallardo. Panico fu arrestato nel 2016. A seg ...Non è ancora nota l'origine del rogo ma sembra che le fiamme abbiano colpito anche alcune baracche del campo nomadi ...