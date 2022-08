Depilazione estiva | i trucchi per una pelle morbida

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 10 agosto 2022) L’estate richiede spesso unaad hoc, più costante e a tratti aggressiva rispetto al resto dell’anno, ma come arrivare preparati a questa fase delicata? Come ottenere unaliscia enonostante la? E quali sono gli errori da evitare assolutamente? D’estate larichiede maggiore accortezza, soprattutto se si è in costante fase di. C’è chi non si cura di rimuovere i peli da gambe, braccia e altre zone del corpo favorendo la loro crescita allo stato naturale. E c’è chi invece non ne tollera la vista, soprattutto per andare al mare e quindi ricorre alla. Le tecniche sono tantissime, così come gli effetti controproducenti se non si presta attenzione alla. Crediti: PexelsSoprattutto chi va ...