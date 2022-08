(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 1° settembre in occasione della Festa dell’Unità, una delle band più consolidate del panorama indie europeo sarà all’Arena del Lago a Ponte Alto– Gli svedesiOut, una delle band più consolidate del panorama indie europeo, sarà dal vivo ail 1° settembre alla Festa dell’Unità presso l’Arena del Lago a Ponte Alto. In questa occasione il gruppo guidato da Adam Olenius porterà dal vivo in Italia i brani dell’album “House”, pubblicato lo scorso febbraio. Lo speciale appuntamento è a ingresso gratuito. Con il loro nuovo album House, i beniamini dell’indie svedeseOuthanno condiviso una raccolta di canzoni in sintonia con la strana poesia della vita quotidiana, quei piccoli e sottili momenti che insieme formano la struttura stessa della nostra ...

nameis_juicy : RT @diecimilaavoci: Ariete, ragazza di 20 anni, al suo concerto invita il pubblico a informarsi sull’attualità e sul programma della meloni… - Lopinionista : Concerto dei Shout Out Louds a Modena: ecco quando - _NHsmile_ : RT @diecimilaavoci: Ariete, ragazza di 20 anni, al suo concerto invita il pubblico a informarsi sull’attualità e sul programma della meloni… - QTAHCULT : mo lo organizzo io il concerto dei 7dream farei un lavoro migliore - sabrinsky1 : RT @JustinTeamITA: I Beliebers argentini sono già accampati per il concerto di Justin Bieber che si svolgerà il 10 SETTEMBRE! ?? Il cantant… -

Cuneo24

Il cantautore e chitarrista bresciano, ex leaderTimoria, si esibirà con la sua band in uno ... Il titolo del, ' Dai Timoria ad oggi ', prodotto da International Music and Arts, intende ......una principessa ma come di una vostra sorella italiana (deposizione giuratafratelli Vittorio e Rino Rizzo depositata nel 1945 presso il notaio Conti di Udine)'. Ricco il programma del: ... Al via la vendita dei biglietti per il concerto dei Matt Bianco a Boves Il "Concerto all'Alba" di lunedì 8 agosto è stato seguito da ... come si evince dal bellissimo scatto di Michele Illuzzi pubblicato sulle pagine dei tre artisti.Franco Battiato, il maestro siciliano scopero il 18 maggio del 2021, aveva un sensibilità ambientale che nulla ...