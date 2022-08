Comune di Napoli: Concorso per 55 Posti da Dirigente (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Comune di Napoli ha appena pubblicato questo interessante Concorso per l’Assunzione a Tempo Indeterminato di 55 Dirigenti. Bando di Concorso Il Comune di Napoli indice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinquantacinque unita' di personale da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Comune di Napoli. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di partecipazione al Concorso deve essere presentata esclusivamente in modalita' telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID) o attraverso la carta d'identita' elettronica (CIE), a pena di esclusione, collegandosi attraverso l'indirizzo ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ildiha appena pubblicato questo interessanteper l’Assunzione a Tempo Indeterminato di 55 Dirigenti. Bando diIldiindicepubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinquantacinque unita' di personale da inquadrare nel ruolo dei dirigenti deldi. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di partecipazione aldeve essere presentata esclusivamente in modalita' telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID) o attraverso la carta d'identita' elettronica (CIE), a pena di esclusione, collegandosi attraverso l'indirizzo ...

