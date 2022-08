Arriva il maltempo, allerta gialla in 5 regioni: ecco quali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Per il maltempo la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla in 5 regioni: Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e gran parte della Sardegna. Previsti temporali e rovesci di forte intensità Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Per illa Protezione Civile ha emesso l'in 5: Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e gran parte della Sardegna. Previsti temporali e rovesci di forte intensità

