Vasto incendio nella Francia del Sud | 3 000 persone evacuate

vigilidelfuoco : Terminato da pochi giorni l’intervento sul Carso goriziano per il vasto #incendio boschivo, il nucleo SAPR (Sistemi… - zazoomblog : Campiglia Marittima (Li): vasto incendio interrotte la Statale Aurelia e la ferrovia Livorno – Grosseto -… - cristinascappa : La nube tossica sviluppatasi dopo che un fulmine ha colpito un deposito di carburanti scatenando un vasto incendio… - FirenzePost : Campiglia Marittima (Li): vasto incendio, interrotte la Statale Aurelia e la ferrovia Livorno – Grosseto - ParliamoDiNews : Vasto incendio in Spagna, mille ettari di foresta bruciati a Santa Cruz del Valle: i vigili del fuoco al lavoro - V… -

Il Fatto Quotidiano

L'è scoppiato nella tarda serata dell'8 agosto a Massegros, in Lozère, sull'altopiano di Sauveterre, è stato innescato da una macchina agricola il cui elemento metallico ha raschiato il ...... per quel che è stato, per quel che è e per quel che potrà essere', questo il mantra che risuona forte e continuo in area Legambiente, tornata sul caso legato alscoppiato nel primo ... Vasto incendio in Spagna, mille ettari di foresta bruciati a Santa Cruz del Valle: i vigili del fuoco al… Roma, 9 ago. (askanews) - Più di 3.000 persone sono state evacuate a causa di un incendio tra Lozere e Aveyron, nella Francia meridionale, che ...Una maxi incendio è scoppiato venerdì a Matanzas, Cuba. Numerosi feriti, 16 dispersi e una vittima. Tante le difficoltà nel gestire le fiamme.