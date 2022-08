Uomo colpito da un fulmine sulla spiaggia a Soverato, è in coma farmacologico (Di martedì 9 agosto 2022) Sono stazionarie le condizioni dell’Uomo di 32 anni residente a Bergamo ma di origini calabresi colpito ieri da un fulmine a Soverato, in Calabria. Il 32enne, che si trovava nella cittadina balneare del catanzarese in vacanza, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro in prognosi riservata. L’Uomo, che è in coma farmacologico, si trovava sull’arenile assieme alla famiglia quando si è verificato un temporale con tuoni e fulmini, uno dei quali si è abbattuto sulla spiaggia che in quel momento era affollata di bagnanti. È stato soccorso e stabilizzato dal personale del 118 intervenuto sul posto. I carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno avviato accertamenti ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Sono stazionarie le condizioni dell’di 32 anni residente a Bergamo ma di origini calabresiieri da un, in Calabria. Il 32enne, che si trovava nella cittadina balneare del catanzarese in vacanza, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro in prognosi riservata. L’, che è in, si trovava sull’arenile assieme alla famiglia quando si è verificato un temporale con tuoni e fulmini, uno dei quali si è abbattutoche in quel momento era affollata di bagnanti. È stato soccorso e stabilizzato dal personale del 118 intervenuto sul posto. I carabinieri della Compagnia diche hanno avviato accertamenti ...

