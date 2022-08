sportli26181512 : Sporting, sirene francesi per Slimani: Islam Slimani può lasciare lo Sporting e tornare in Francia: sull'attaccante… -

CalcioMercato.it

Commenta per primo Islam Slimani può lasciare loe tornare in Francia: sull'attaccante, riferisce Le10Sport , è forte l'interesse del Brest .Duttile difensore mancino dello, Reis si è disimpegnato anche a centrocampo la scorsa stagioneAvversario della Roma nella seconda amichevole in terra portoghese, loCP vuole tornare ad insidiare il primato del Porto la prossima stagione. Il club lusitano si è mosso sin qui molto bene sul mercato in entrata, con Francisco Trincao che rappresenta senza ... CM.IT | Sporting, sirene italiane per Matheus Reis: prezzo fissato Sirene dagli USA per Federico Barba. Sul giocatore del Benevento ci sarebbe infatti l'interesse dello Sporting Kansas City..Il futuro di Federico Barba al Benevento è sempre in bilico con le sirene statunitensi che continuano a suonare. Vancouver Whitecaps e Sporting.