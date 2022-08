Serie A, annuncio ufficiale sul cambio di proprietà: “Entro fine settembre” (Di martedì 9 agosto 2022) La cessione di un altro club di Serie A potrebbe arrivare Entro fine settembre: a confermarlo è stato il presidente subentrato da sette mesi Sono diverse le società di Serie A che hanno cambiato proprietà negli ultimi anni. Il calcio moderno ha cambiato molto pure i modelli di gestione dei club che vedono sempre meno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 9 agosto 2022) La cessione di un altro club diA potrebbe arrivare: a confermarlo è stato il presidente subentrato da sette mesi Sono diverse le società diA che hanno cambiatonegli ultimi anni. Il calcio moderno ha cambiato molto pure i modelli di gestione dei club che vedono sempre meno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

GiornaleVicenza : ? #SerieC L'annuncio - Vincenzo140893 : RT @TuttoMercatoWeb: Salernitana, passi avanti decisivi per Candreva. L'annuncio può arrivare entro 24 ore - TuttoMercatoWeb : Salernitana, passi avanti decisivi per Candreva. L'annuncio può arrivare entro 24 ore - serieAnews_com : ?? #Monza, #Galliani senza filtri rivela: '#Juric mi piace molto e gli ho parlato tante volte' ?? Poi, però, l'ad ra… - GiGiglio99 : Ragazzi, annuncio importante: ? Non perdetevi i due appuntamenti più attesi della stagione, i pronostici di inizio… -