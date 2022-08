Salisburgo, Sesko al Lipsia dal 2023: 'Uno dei migliori club d'Europa' (Di martedì 9 agosto 2022) Prime parole dell'attaccante classe 2003 Benjamin Sesko, dopo l'ufficialità del suo trasferimento al Lipsia nel 2023: "Il... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Prime parole dell'attaccante classe 2003 Benjamin, dopo l'ufficialità del suo trasferimento alnel: "Il...

Marco_Gualtieri : Hey @CeferinAleksan1 tutto ok #Sesko #Lipsia #Salisburgo? @UEFAcom_it @UEFA #CeferinOut - Mdk942 : @letMoncadacook Sicuro, non mi meraviglierebbe se fosse il post sesko al salisburgo - tcm24com : Ufficiale: altro colpo del Lipsia preso Sesko ma resta al Salisburgo per un anno #sesko #benjaminsesko #leipzig… - infoitsport : Lipsia, UFFICIALE: preso Sesko, ma resta in prestito un anno a Salisburgo - TV7Benevento : Calcio: Lipsia, ufficiale l'acquisto di Sesko che resta in prestito per un anno al Salisburgo -… -