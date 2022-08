Sabrina Ferilli in una nuova fiction Mediaset di Ricky Tognazzi e Simona Izzo

(Di martedì 9 agosto 2022)(da Instagram) La collaborazione tranon era finita, bisognava solo aspettare l’annunciato terzo atto. Ed è arrivato: nei prossimi mesi dovrebbe arrivare sul set lache vede impegnati la prima come attrice protagonista e gli altri due dietro la macchina da presa. Il titolo è ancora top secret ma ciò che è certo è che si tratterà di un nuovo racconto sociale, dopo quelli de L’Amore Strappato nel 2019 e Svegliati, Amore mio nel 2021. “Il cinema e la serialità dovrebbero continuamente pedinare la realtà come diceva Cesare Zavattini. Anche stavolta consarà una miniserie in tre serate, dovremmo riuscire ad andare sul ...

fraversion : una Sabrina Ferilli categorica sulla copertina della Incontrada. - infoitcultura : Sabrina Ferilli, senza trucco su Instagram a 58 anni. I follower: «Sei bellissima» - infoitcultura : Sabrina Ferilli, l'avete mai vista senza trucco? Semplicemente pazzesca - IOdonna : Lo scatto senza filtri e al naturale ha conquistato i follower - soffroperamore : RT @vanesthoughts_: sabrina ferilli x dinero -

'Tra il cielo e il mare ci siamo noi'. Con questa frasepubblica uno scatto che la ritrae ancora in vacanza. L'attrice si mostra su Instagram a bordo di quella che sembra una barca. Analizzando la foto, lasembra essere in costume ...Ad annunciarlo è il regista Ricky Tognazzi che la dirigerà a gennaio Sarà ispirata a una storia vera, con sempre temi sociali.sarà la protagonista di una nuova fiction Mediaset . Ad annunciarlo è il regista Ricky Tognazzi che la dirigerà con la moglie Simona Izzo . Dopo ' L'amore strappato ' su un padre ...Analizzando la foto, la Ferilli sembra essere in costume da bagno e struccata. Con questa frase Sabrina Ferilli pubblica uno scatto che la ritrae ancora in vacanza. L'attrice si mostra su Instagram a ...In attesa di tornare sul piccolo schermo con la nuova miniserie tv a tema sociale le cui riprese inizieranno a gennaio 2023, Sabrina Ferilli, che non ha mai avuto paura di mostrarsi al naturale, incan ...