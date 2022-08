Rieti ignorata dal governo sulle celebrazioni di San Francesco | un odg di FdI rimedia alla “gaffe”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 agosto 2022) Quando si cita San, la prima città che viene in mente è Assisi, ma la seconda è sicuramente Greccio, dove è nato il presepe e la rappresentazione della natività così come la conosciamo. Possibile che ildei migliori abbia avuto un’amnesia tale da ignorarlo? O la dimenticanza è politica, visto che la «L’auto proclamato “dei migliori” inciampa anche sul Santo Patrono d’Italia,. Nel disegno di legge per ledell’ottavo centenario della sua morte viene infatti completamente dimenticato il territorio della Provincia di, dove lo stesso Sanha realizzato tra l’altro il primo Presepe, Greccio, e dove scrisse la Regola Francescana a Fonte Colombo». Così Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo ...