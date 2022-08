Pallanuoto | Sardinia Cup 2022 | il Settebello vince 12-11 con la Croazia

(Di martedì 9 agosto 2022) Vittoria per ildel ct Alessandro Campagna nella seconda giornata dellaCupdimaschile, in corso di svolgimento a Sassari. Dopo la sconfitta all’esordio con la Grecia infatti l’Italia ha battuto 12-11 laal termine di una rimonta di grande orgoglio. Nell’ultimo quarto infatti lasi è trovata avanti 10-7 e poi 11-9, prima del break finale degli Azzurri grazie alle reti di Di Somma, Cannella e Fondelli. Prossimo avversario la Serbia, nel match che andrà in scena domani alle ore 17:30. Dopo la partita con lail ct Campagna ha così analizzato la prestazione dei suoi: “Sono contento del risultato, ma a livello di prestazione ci sono stati troppi alti e bassi ed errori evitabili – ha spiegato – Servirà un altro ...

