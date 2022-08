Olivia Netwon John, la prima teenager ultratrentenne del cinema (Di martedì 9 agosto 2022) Le madri ridevano della nostra ingenuità. "Ma non vedi che 'quella' ha almeno trent'anni?". "Quella" era Olivia Netwon John, morta stanotte nel suo ranch in California dopo una battaglia contro il cancro lunga trent'anni e la fondazione di un centro di ricerca a cui il marito ha chiesto di devolvere eventuali donazioni omaggi. Aveva 73 anni, cantava da quando ne aveva 14 ed era stata notata da un agente, nella Cambridge australiana dove era nata. Negli anni aveva inanellato un numero interessante di hit fra cui la maliziosissima "Physical" nei primi Anni Ottanta, che interpretava in tutina lucida da aerobica e fascia tergisudore (perdonateci per la moda di quegli anni) pur elogiando nel testo la ginnastica da letto, come noi che la seguivamo adoranti avevamo scoperto nel nostro progressivo apprendimento dell'inglese, di cui lei era ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 9 agosto 2022) Le madri ridevano della nostra ingenuità. "Ma non vedi che 'quella' ha almeno trent'anni?". "Quella" era, morta stanotte nel suo ranch in California dopo una battaglia contro il cancro lunga trent'anni e la fondazione di un centro di ricerca a cui il marito ha chiesto di devolvere eventuali donazioni omaggi. Aveva 73 anni, cantava da quando ne aveva 14 ed era stata notata da un agente, nella Cambridge australiana dove era nata. Negli anni aveva inanellato un numero interessante di hit fra cui la maliziosissima "Physical" nei primi Anni Ottanta, che interpretava in tutina lucida da aerobica e fascia tergisudore (perdonateci per la moda di quegli anni) pur elogiando nel testo la ginnastica da letto, come noi che la seguivamo adoranti avevamo scoperto nel nostro progressivo apprendimento dell'inglese, di cui lei era ...

