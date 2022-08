Nubifragi in Campania, colate di acqua e fango travolgono Monteforte (Di martedì 9 agosto 2022) Era solo un?allerta gialla, ma è bastato un intenso quarto d?ora di un violento acquazzone per far temere il peggio in molte zone della Campania. Tra le province di Avellino,... Leggi su ilmattino (Di martedì 9 agosto 2022) Era solo un?allerta gialla, ma è bastato un intenso quarto d?ora di un violentozzone per far temere il peggio in molte zone della. Tra le province di Avellino,...

3BMeteo : ??ALLUVIONE LAMPO in IRPINIA: violenti nubifragi anche su diverse aree del Centrosud #alluvione #maltempo #Campania… - mapivi63 : RT @3BMeteo: ??ALLUVIONE LAMPO in IRPINIA: violenti nubifragi anche su diverse aree del Centrosud #alluvione #maltempo #Campania #grandine… - ArmandaGelsomin : RT @3BMeteo: ??ALLUVIONE LAMPO in IRPINIA: violenti nubifragi anche su diverse aree del Centrosud #alluvione #maltempo #Campania #grandine… - SimoNetOnTheNet : RT @3BMeteo: ??ALLUVIONE LAMPO in IRPINIA: violenti nubifragi anche su diverse aree del Centrosud #alluvione #maltempo #Campania #grandine… - Loris74411866 : RT @3BMeteo: ??ALLUVIONE LAMPO in IRPINIA: violenti nubifragi anche su diverse aree del Centrosud #alluvione #maltempo #Campania #grandine… -