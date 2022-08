Nina Moric e la sofferenza per suo figlio: "Non dimenticarmi..", la reazione di Carlos Corona (Di martedì 9 agosto 2022) Carlos Maria Corona compie 20 anni e gli auguri non tardano ad arrivare. Anche la madre Nina Moric non può esimersi dal fargli gli auguri di compleanno in chiave social, condividendo uno scatto che li ritrae insieme per strada. Attraverso la condivisione di una fotografia in cui entrambi sembrano sorridenti e spensierati, l'invito a non dimenticarla. Nina Moric, Fabrizio Corona e loro figlio Carlos Maria Corona sono tre vertici di un triangolo complicato. Da quanto Fabrizio Corona ha accusato la ex modella Nina Moric di irruzione in casa sua e di avergli sottratto l'importante cifra di 50mila euro, i rapporti sono diventati sempre più tesi. Ciò anche a causa del fatto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 9 agosto 2022)Mariacompie 20 anni e gli auguri non tardano ad arrivare. Anche la madrenon può esimersi dal fargli gli auguri di compleanno in chiave social, condividendo uno scatto che li ritrae insieme per strada. Attraverso la condivisione di una fotografia in cui entrambi sembrano sorridenti e spensierati, l'invito a non dimenticarla., Fabrizioe loroMariasono tre vertici di un triangolo complicato. Da quanto Fabrizioha accusato la ex modelladi irruzione in casa sua e di avergli sottratto l'importante cifra di 50mila euro, i rapporti sono diventati sempre più tesi. Ciò anche a causa del fatto ...

