Napoli, le uscite della tangenziale chiuse dall’8 al 13 agosto (Di martedì 9 agosto 2022) Alcune uscite della tangenziale a Napoli resteranno chiuse dall’8 al 13 agosto, ecco tutto ciò che c’è da sapere In moltissimi si preparano a partire per le vacanze estive, a Napoli alcune uscite della tangenziale per giorni resteranno chiuse. Quando? dall’8 al 13 agosto. Queste sono previste per rendere possibili nella galleria Monte Sant’Angelo e nella Stazione di Doganella alcuni lavori di ispezione. tangenziale Napoli (Screenshot da Facebook)Per evitare di intralciare esageratamente il traffico i lavori verranno effettuati durante la notte. Naturalmente ci saranno delle uscite ... Leggi su vesuvius (Di martedì 9 agosto 2022) Alcuneresterannoal 13, ecco tutto ciò che c’è da sapere In moltissimi si preparano a partire per le vacanze estive, aalcuneper giorni resteranno. Quando?al 13. Queste sono previste per rendere possibili nella galleria Monte Sant’Angelo e nella Stazione di Doganella alcuni lavori di ispezione.(Screenshot da Facebook)Per evitare di intralciare esageratamente il traffico i lavori verranno effettuati durante la notte. Naturalmente ci saranno delle...

NrmlGraphic : È chiaro ora come ora che con le uscite di Demme e Fabian, servano 2 centrocampisti di riserva, e non solo Nandez.… - Adrianopolice17 : @lucacerchione ADL sempre una spanna avanti a tutti in termini di plusvalenze, c’è poco da fare, credo che poche si… - CiroCostanzo4 : RT @davide_luise: Le prossime due uscite imminenti del #Napoli sono: #Petagna al #Monza #Fabian al #Psg Poi si lavorerà alle entrate. Que… - davide_luise : Le prossime due uscite imminenti del #Napoli sono: #Petagna al #Monza #Fabian al #Psg Poi si lavorerà alle entrat… - Giuseppe_iLDiMa : @SpudFNVPN E avevi ragione anche sul fatto che questo sarebbe stato un calciomercato entusiasmante. Soprattutto ave… -