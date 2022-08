Milano: investe e uccide 11enne, denunciato 'non l'ho visto, scappato per paura' (2) (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) - Il giovane guidava un'auto intestata a una società e procedeva dal centro verso la periferia come mostrano alcune delle telecamere presenti in zona che riprendono le fasi precedenti e successive all'impatto quando la bici viene colpita e sbalzata a circa 20 metri sul marciapiede e il piccolo trascinato sull'asfalto. Impossibile stabilire la velocità di marcia per cui sarà probabilmente disposta una consulenza. A dare l'allarme dell'incidente è stato un passante. Il piccolo, di origine egiziana, giocava a poca distanza dal locale, un ristorante etnico, in cui lavora il padre, vedovo da circa un anno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) - Il giovane guidava un'auto intestata a una società e procedeva dal centro verso la periferia come mostrano alcune delle telecamere presenti in zona che riprendono le fasi precedenti e successive all'impatto quando la bici viene colpita e sbalzata a circa 20 metri sul marciapiede e il piccolo trascinato sull'asfalto. Impossibile stabilire la velocità di marcia per cui sarà probabilmente disposta una consulenza. A dare l'allarme dell'incidente è stato un passante. Il piccolo, di origine egiziana, giocava a poca distanza dal locale, un ristorante etnico, in cui lavora il padre, vedovo da circa un anno.

