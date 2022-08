Massimo Arrighetti alla presidenza di Bcc Pay

(Di martedì 9 agosto 2022)(ex Ceo di Sia Spa) è nominato presidente di Bcc Pay. La società di monetica nata all’interno di Iccrea Banca ma controllata al 60 per cento da FSI, la Sgr guidata da Maurizio Tamagnini. La nomina arriva in seguito di un’operazione che riconosce a Bcc Pay una valutazione di 500 milioni di euro. Il sistema di pagamento elettronico delle Bcc conta circa 4 milioni di carte di pagamento, oltre 200mila POS e circa 50 miliardi di euro di transato annuo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Bcc Pay si avvarra' delle competenze di (ex ad di Sia), nominato presidente, e di Fabio Pugini, nominato amministratore delegato. Arrighetti nominato presidente di Bcc Pay, la paytech di FSI e Iccrea. Si rinnova il sodalizio con Tamagnini Iccrea Banca e Fsi hanno perfezionato la partnership strategica per lo sviluppo di Bcc Pay, società di monetica del gruppo Bcc Iccrea.Iccrea Banca e FSI hanno perfezionato la partnership strategica siglata a gennaio 2022 e finalizzata all'ulteriore sviluppo in ottica fintech di BCC Pay, la società di monetica nata all'interno del Gr