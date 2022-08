DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, dopo l’ufficialità di #Isco al @SevillaFC si allontana la cessione di… - iojuventino : Luis Alberto. Uno che ragiona. - LALAZIOMIA : Luis Alberto e Milinkovic restano alla Lazio, ma Ilic... - nashtag_ : In questo chiaro esempio di immagine uditiva, se ascoltate bene, sentirete i pianti e le lacrime di Luis Alberto Ro… - sportli26181512 : Luis Alberto e Milinkovic restano alla Lazio, ma Ilic...: Siviglia e Manchester United virano su Isco e Rabiot, cos… -

Corriere dello Sport

Commenta per primo Siviglia e Manchester United virano su Isco e Rabiot , cosìe Milinkovic - Savic resteranno ancora alla Lazio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Sarri dovrà riassestare gli equilibri del centrocampo. Anche se non è stata abbandonata la ...Dovrà dire la sua sul mercato, magari acconsentendo alla maxi spesa richiesta per Lo Celso oppure, assisterà all'esordio in campionato contro la Cremonese e l'esordio in Conference ... Ilic, non c’è solo la Lazio. E Luis Alberto è un caso Il nostro direttore, Guido De Angelis, è intervenuto questa mattina ai microfoni di RadioSei. Molti i temi toccati, a partire dalla situazione legata al futuro in biancocelste di Luis Alberto: "Ieri i ...La Fiorentina non ha ancora abbandonato il sogno Luis Alberto. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il fatto che il Siviglia abbia preso Isco ha chiuso in faccia al fantasista le ...