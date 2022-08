LIVE Fognini-Rune 0-0, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: tra poco l’inizio del match (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 Fognini e Rune stanno ultimando il riscaldamento sul Campo 5 dell’Iga Stadium di Montreal. 22.53 Si tratterà del primo confronto assoluto tra i due giocatori, posticipato ad oggi dopo che la pioggia di ieri ha portato ad una revisione del programma. 22.48 Chi vincerà affronterà ai sedicesimi lo spagnolo Pablo Carreno Busta che ha superato in due set Matteo Berrettini (6-3 6-2) in 1 ora e 18 minuti di gioco. 22.43 Al ligure n.60 della classifica ATP servirà esprimere un ottimo tennis per sovvertire il pronostico che lo vede partire da sfavorito con il giovane danese classe 2003, attuale numero 29 al mondo. 22.38 L’incontro è valido per i trentaduesimi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Montreal e partirà intorno alle ore 23.00 ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.58stanno ultimando il riscaldamento sul Campo 5 dell’Iga Stadium di. 22.53 Si tratterà del primo confronto assoluto tra i due giocatori, posticipato ad oggi dopo che la pioggia di ieri ha portato ad una revisione del programma. 22.48 Chi vincerà affronterà ai sedicesimi lo spagnolo Pablo Carreno Busta che ha superato in due set Matteo Berrettini (6-3 6-2) in 1 ora e 18 minuti di gioco. 22.43 Al ligure n.60 della classifica ATP servirà esprimere un ottimo tennis per sovvertire il pronostico che lo vede partire da sfavorito con il giovane danese classe 2003, attuale numero 29 al mondo. 22.38 L’incontro è valido per i trentaduesimi di finale del torneo ATP Masters 1000 die partirà intorno alle ore 23.00 ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Berrettini si ferma in due set con Carreno. Niente derby agli ottavi con Sinner. Alle 21.30 Fognini - Gazzetta_it : Berrettini si ferma in due set con Carreno. Niente derby agli ottavi con Sinner. Alle 21.30 Fognini - sportli26181512 : Berrettini-Carreno Busta all'ATP Montreal, il risultato in diretta live della partita: Matteo Berrettini debutta al… - SkySport : Ora su #SkySport Uno e in streaming su NOW #Berrettini-#CarrenoBusta: gli aggiornamenti LIVE #SkyTennis #Tennis… - _rzoc : RT @SkySport: #AtpMontreal, #Berrettini-#CarrenoBusta dalle 17 su #SkySport: gli aggiornamenti LIVE #SkyTennis #Tennis -