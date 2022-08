circondatodiblu : Lanna sulla cessione non mi fa stare sereno... #Sampdoria - sportli26181512 : Lanna: 'Cessione Samp? Speriamo di chiudere entro fine settembre': Lanna: 'Cessione Samp? Speriamo di chiudere entr… - Gazzetta_it : Lanna: 'Cessione Samp? Speriamo di chiudere entro fine settembre' - SampNews24 : Caso #Thorsby-#Sampdoria, la smentita: «Nessun calciatore è stato cacciato via» - clubdoria46 : #Cessione #Sampdoria, #Lanna preoccupato: non facciamo scappare chi è interessato... -

La Gazzetta dello Sport

ha ripercorso questo periodo maledettamente complicato, con una salvezza conquistata a fatica e un mercato estivo forzatamente figlio di un bilancio da mantenere in equilibrio. BUONI ...A proposito delle varie trattative in corso il pensiero diè stato chiaro. "Riguardo ladel club sono preoccupato che tutta questa mediaticità intorno ai vari soggetti possa ... Lanna: "Cessione Samp Speriamo di chiudere entro fine settembre" Il presidente: "Stiamo veramente cercando di fare tutto il possibile perché la società possa andare avanti e la cessione venga portata a termine" ...Mesi difficili per la Sampdoria che ha lottato per superare una grave crisi finanziaria e grazie al lavoro degli attuali dirigenti puo' attendere l'esito ...