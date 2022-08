Israele, raid su Nablus: ucciso il leader delle Brigate dei Martiri di al-Aqsa, Ibrahim Nabulsi (Di martedì 9 agosto 2022) Era soprannominato ”il Leone di Nablus” e ieri un raid di Israele nella cittadina della Cisgiordania lo ha ucciso: è finita così la latitanza del leader delle Brigate dei Martiri di al-Aqsa, Ibrahim Nabulsi, ammazzato in un’operazione militare israeliana. Il Jerusalem Post ricorda che Nabulsi era ricercato da tempo. E che più volte era sfuggito al tentativo israeliano di arrestarlo. Le Forze della difesa israeliana hanno confermato che il terrorista ricercato è morto in uno scontro a fuoco tra i miliziani palestinesi e i militari di Tel Aviv che hanno fatto irruzione nell’abitazione di Nabulsi. Secondo i media della Cisgiordania, una trentina di palestinesi sono ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 agosto 2022) Era soprannominato ”il Leone di” e ieri undinella cittadina della Cisgiordania lo ha: è finita così la latitanza deldeidi al-, ammazzato in un’operazione militare israeliana. Il Jerusalem Post ricorda cheera ricercato da tempo. E che più volte era sfuggito al tentativo israeliano di arrestarlo. Le Forze della difesa israeliana hanno confermato che il terrorista ricercato è morto in uno scontro a fuoco tra i miliziani palestinesi e i militari di Tel Aviv che hanno fatto irruzione nell’abitazione di. Secondo i media della Cisgiordania, una trentina di palestinesi sono ...

