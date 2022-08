Elezioni, Salvini: “Se Meloni prende un voto in più fa la premier. Priorità? Stop a legge Fornero e pace fiscale” (Di martedì 9 agosto 2022) “Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matteo Salvini, lo fa Matteo Salvini. Più chiaro, bello e lineare di così…”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una visita alla sede di Telefono Donna Onlus nell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. “Questa è la democrazia – ha aggiunto – dall’altra parte invece c’è il gratta e vinci tra Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Bonino, Speranza, Conte, Fratoianni e chi più ne ha più ne metta”. Nella finanziaria ci saranno “soprattutto due temi – ha spiegato – ossia lavoro e tasse“. Con lo Stop “definitivo” alle legge Fornero “che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) “Seunin più Giorgia, illo fa Giorgia. Seunin più Matteo, lo fa Matteo. Più chiaro, bello e lineare di così…”. Così il leader della Lega Matteoa margine di una visita alla sede di Telefono Donna Onlus nell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. “Questa è la democrazia – ha aggiunto – dall’altra parte invece c’è il gratta e vinci tra Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Bonino, Speranza, Conte, Fratoianni e chi più ne ha più ne metta”. Nella finanziaria ci saranno “soprattutto due temi – ha spiegato – ossia lavoro e tasse“. Con lo“definitivo” alle“che ...

