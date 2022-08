Discarica abusiva scoperta nel Napoletano: due denunce per gestione illecita di rifiuti (Di martedì 9 agosto 2022) Terra dei Fuochi, reati ambientali in aumento. Antimafia: "Emblema di estremo degrado" Napoli, 9 agosto 2022 " scoperta una Discarica abusiva nel Napoletano, 5mila metri quadrati pieni zeppi di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Terra dei Fuochi, reati ambientali in aumento. Antimafia: "Emblema di estremo degrado" Napoli, 9 agosto 2022 "unanel, 5mila metri quadrati pieni zeppi di ...

News_24it : Nell’ambito dei servizi di controllo sul territorio finalizzati alla repressione dei reati ambientali, gli agenti M… - PincoPallinoQ : @SkyTG24 Renzi se lo mangia Carletto, Matteo e' un squalo, lo ridurrà ad uno scendiletto e poi lo abbondonera' in una discarica abusiva. - Alina198068 : @nicola_speri @CatiaMamone Dopo averti ' concepito' avrebbero dovuto buttarti in una discarica abusiva. - Alina198068 : @Spicci3 @CatiaMamone Invece chi ti ha generato dopo averti fatto doveva buttarti in una discarica abusiva. - Latina_Oggi : Sequestro preventivo di un terreno privato: si sospetta una discarica abusiva L’intervento rientra nell’ambito dei… -