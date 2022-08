Covid oggi Lazio, 3.333 casi e 10 decessi. A Roma 1.364 contagi (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 3.333 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 morti. I ricoveri sono 909 i ricoverati (-41), 58 le terapie intensive (+1) e +8.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,2%. nuovi casi positivi (+1.999), sono 10 i decessi (+2), 909 i ricoverati (-41), 58 le terapie intensive (+1) e +8.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.364?. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie della regione. Asl Roma 1: sono 448 i nuovi casi e 3 i decessi; ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 3.333 i nuovida coronavirus9 agosto 2022 nel, secondo dati dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 10 morti. I ricoveri sono 909 i ricoverati (-41), 58 le terapie intensive (+1) e +8.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,2%. nuovipositivi (+1.999), sono 10 i(+2), 909 i ricoverati (-41), 58 le terapie intensive (+1) e +8.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,2%. Icittà sono a quota 1.364?. Nel dettaglio ie inelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie della regione. Asl1: sono 448 i nuovie 3 i; ...

