Corsport – Meret un equivoco per il Napoli | Sirigu è già ‘titolare’

Alex Meret ed il Napoli sono più lontani che mai, oggi Salvatore Sirigu svolge le visite mediche ed ha già i galloni da titolare. La società avrebbe voluto continuare a puntare su Meret, ma più volte è arrivata la sfiducia da parte di Spalletti che preferisce un altro tipo di portiere e non ne ha mai fatto mistero. Dalla frase "oggi tutti gli allenatori vogliono un portiere che gioca bene con i piedi" a "Meret per ora è il nostro portiere" c'è tutto quello che un tecnico può dire davanti alle telecamere. Inoltre la situazione mentale di Meret non è delle migliori, arrivato per fare il titolare si è trovato sempre sovrastato da Ospina, scelto come titolare da Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Meret vuole andare a giocare ed aveva accettato anche lo Spezia, ma la ...

