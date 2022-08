Calenda "forza e onore"? Dai Parioli al Colosseo ne passa, eccome se ne passa... (Di martedì 9 agosto 2022) «Mi chiamo Carlo Decimo Calenda, comandante delle truppe liberali, generale delle legioni di Azione, servo leale dell'unico vero imperatore, Mario Draghi. Già membro dem pentito, alleato del Pd tradito, avrò la mia vendetta, in questa elezione o nell'altra». Ha parlato più o meno così, da Gladiatore, il leader di Azione Calenda, dopo la fuga dalla grande ammucchiata nell'arena del centrosinistra (hic sunt leones... et tigrem Lettam). In uno dei suoi tweet ha citato un motto del celebre film con Russell Crowe, «forza e onore», frase pronunciata da Massimo Decimo Meridio quando passa in rassegna le truppe. E ancora, dalla Annunziata, ha spiegato così l'addio all'alleanza: «Non c'erano dentro coraggio, bellezza, serietà e onore». L'uso del termine ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) «Mi chiamo Carlo Decimo, comandante delle truppe liberali, generale delle legioni di Azione, servo leale dell'unico vero imperatore, Mario Draghi. Già membro dem pentito, alleato del Pd tradito, avrò la mia vendetta, in questa elezione o nell'altra». Ha parlato più o meno così, da Gladiatore, il leader di Azione, dopo la fuga dalla grande ammucchiata nell'arena del centrosinistra (hic sunt leones... et tigrem Lettam). In uno dei suoi tweet ha citato un motto del celebre film con Russell Crowe, «», frase pronunciata da Massimo Decimo Meridio quandoin rassegna le truppe. E ancora, dalla Annunziata, ha spiegato così l'addio all'alleanza: «Non c'erano dentro coraggio, bellezza, serietà e». L'uso del termine ...

