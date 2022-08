Calcio | Sudtirol Divorzio consensuale con Lamberto Zauli

Gazzetta_it : Salta un'altra panchina dopo quella del Palermo: divorzio tra # Sudtirol e #Zauli #serieB - sportface2016 : Divorzio tra #Sudtirol e #Zaul a pochi giorni dall'inizio della #SerieB - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Sudtirol, esonerato Zauli - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Sudtirol, esonerato Zauli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Sudtirol, esonerato Zauli -

Al mister un ringraziamento e i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale sportiva", ha aggiunto il. Zauli era stato ingaggiato dal team neopromosso in Serie B il 13 ...Ore di riflessione in casa della matricoladopo un precampionato deludente: il nuovo tecnico Lamberto Zauli potrebbe essere esonerato a pochi giorni dallo storico debutto nella cadetteria degli altoatesini contro il ...Lamberto Zauli non è più l’allenatore del Südtirol, questo è l’annuncio del club di Bolzano sul proprio sito ufficiale. Come spiegato nel comunicato, in seguito a visioni sportive diverse la società e ...Non sarà Lamberto Zauli l'allenatore che siederà in panchina a Brescia per la prima apparizione del Sudtirol in serie B. La clamorosa svolta verrá ufficializzata in giornata dalla società altoatesina ...