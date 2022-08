"Virus nel mare", "È una bufala". Sindaco di Gallipoli contro i video su TikTok (Di lunedì 8 agosto 2022) Alcuni giovanissimi hanno denunciato sui social la presenza di un Virus nelle acque del Salento, ma gli ospedali e il Comune negano. Il Sindaco: "Fake news, denunceremo" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) Alcuni giovanissimi hanno denunciato sui social la presenza di unnelle acque del Salento, ma gli ospedali e il Comune negano. Il: "Fake news, denunceremo"

LaBombetta76 : @MaiMollareWW3 2017? Beh siamo nel 2022, il vaccino per il papilloma virus ha evitato più dell'80% dei tumori del c… - corrmezzogiorno : #Bari Vd|Virus nel mare Gallipoli: la denuncia dei giovani sui social. Il sindaco smentisce - manginobrioches : RT @LaBombetta76: Che viene mescolato al sangue di 'bestia'. Che sia per motivi religiosi o semplicemente antiscientifici, in UK gli antiva… - Leoncina1971 : RT @GIORGIOMALAVOL1: “La carica virale del vaccinato è superiore al non vaccinato su un campione di pazienti dell'IHU Marsiglia' APPENA I… - zazoomblog : «Febbre per un virus nel mare di Gallipoli» le denunce dei ragazzi sui social. Il sindaco durissimo: «Falso: querel… -