Valencia, Gattuso sul calciomercato: “Arthur è fuori portata” | VIDEO (Di lunedì 8 agosto 2022) Gennaro Gattuso, tecnico del Valencia ed ex rossonero, ha spiegato in conferenza stampa come sia quasi impossibile, per il suo club, ingaggiare il brasiliano Arthur dalla Juventus. L'ex Barcellona, infatti, ha uno stipendio troppo alto. Il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 agosto 2022) Gennaro, tecnico deled ex rossonero, ha spiegato in conferenza stampa come sia quasi impossibile, per il suo club, ingaggiare il brasilianodalla Juventus. L'ex Barcellona, infatti, ha uno stipendio troppo alto. Il

