Usa | ok Senato a Inflation Reduction Act | il maxi piano su tasse e clima

(Di lunedì 8 agosto 2022) Unda 740 miliardi di dollari sue sanità. Dopo un anno di trattative Joe Biden e i democratici la spuntano.Act, okilha approvato – con il voto determinante del vicepresidente Kamala Harris – l’Act – il maggiore investimento nella lotta al cambiamentotico della storia americana – è stato approvato con 51 voti a favore e 50 contrari: ora va all’esame della Camera dove dovrebbe essere approvato senza problemi. Anche se decisamente inferiore ai 3.500 miliardi inizialmente proposti da Biden, il provvedimento è una vittoria per i democratici a tre mesi dalle elezioni di metà mandato di novembre. E una vittoria per lo ...

