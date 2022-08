Uomo colpito da un fulmine sulla spiaggia di Soverato 

(Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - Unè stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro dopo che unlo hamentre si trovava a Soverato su una. Il fatto si è verificato poco dopo le 15 su un tratto dilibera. Con il ferito si trovavano anche la moglie, il figlio e la suocera.zona nel pomeriggio si è abbattuto un forte temporale. L'è stato trasferito all'ospedale "Pugliese-Ciaccio" del capoluogo, mentre il resto della famiglia si trova in osservazione all'ospedale della cittadina ionica. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Carabinieri.

AGI - Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro dopo che un fulmine lo ha colpito mentre si trovava a Soverato su una spiaggia. Il fatto si è verificato poco dopo le 15 su un ...Paura in spiaggia. Quattro persone, componenti di uno stesso nucleo familiare, sono state colpite, riportando ferite, da un fulmine abbattutosi sulla spiaggia a Soverato, nel catanzarese, ...Ricoverati all'ospedale di Catanzaro anche la moglie e il figlio di 6 anni. La nonna è sotto osservazione Una famiglia di turisti è stata colpita da un fulmine mentre si trovava in una spiaggia libera ...