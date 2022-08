Uomini e donne, Ludovica Valli incinta del secondo figlio. Il dolce annuncio su Instagram (Di lunedì 8 agosto 2022) Ludovica Valli è di nuovo incinta. Dopo poco più di un anno dalla nascita di Anastasia, la bella influencer, aspetta il suo secondo figlio. L’ex tronista di Uomini e donne ha voluto condividere l’emozionante momento sui social, attraverso un lungo post Instagram e un video dolcissimo. Ludovica ha sottolineato che il bambino è stato fortemente voluto con il compagno Gianmaria Di Gregorio, e non è capitato per caso. La Valli è al terzo mese di gravidanza. “Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi… Magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più! Direte voi “cosa dovrai mai dirci se non che arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia?”. Per questo non c’è bisogno che io vi dica ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 8 agosto 2022)è di nuovo. Dopo poco più di un anno dalla nascita di Anastasia, la bella influencer, aspetta il suo. L’ex tronista diha voluto condividere l’emozionante momento sui social, attraverso un lungo poste un video dolcissimo.ha sottolineato che il bambino è stato fortemente voluto con il compagno Gianmaria Di Gregorio, e non è capitato per caso. Laè al terzo mese di gravidanza. “Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi… Magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più! Direte voi “cosa dovrai mai dirci se non che arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia?”. Per questo non c’è bisogno che io vi dica ...

