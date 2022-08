Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Calenda | “Letta ha fatto patto con chi è comunista”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 8 agosto 2022) “Il Pd prima hauncon noi” in vista dellepolitichein programma il 25 settembre, “e poi hauncon contenuti contrari con chi ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, e dice no a tutto, ai termovalorizzatori, con chi in fondo è, perché alla fine della fiera è questa”. Lo ha detto il segretario di Azione Carloal Tg5 commentando lo strappo di ieri con il Pd. “Io ho detto a, ‘se firmi il, se formalizzi questo la gente non capirà più niente, diventa un’accozzaglia come con Bertinotti Turigliatto e Pecoraro Scanio’ – ha aggiuntosapeva benissimo che avremmo rotto, lo sapeva +Europa, ma hanno ...