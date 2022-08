(Di lunedì 8 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. I, debutteranno in Serie A, Sabato sera alle ore 20:45 contro il Monza. Ilcontinua il suo mercato in entrata, dopo la lite tra Juric e Vagnati, isono molto attivi sui vari obbiettivi. I Piemontesi,moltidalla Serie A, magari cedendo anche due giocatori considerati esuberi dai. Una delle ultime idee è Izzo e Verdi alper Orsolini: è l’ultima idea di Vagnati che ha proposto uno scambio 2 per uno ai rossoblu, che valutano il proprio giocatore sui 12 milioni. La stima dei, Verdi più Izzo, sfiora i 20. Degli emiliani oltre all’ala interessa anche ...

serie_a24 : Torino, TMW: “I Granata seguono due profili dal Bologna” - infoitsport : Torino, TMW: “I Granata seguono due profili dal Bologna” - BianconeraNews : #Kostic dovrebbe arrivare giovedì, ma la dirigenza è al lavoro per anticipare i tempi di approdo del serbo a Torino… - marinabeccuti : I 10 colpi di mercato che dobbiamo aspettarci questa settimana secondo Tmw. Il Torino ne farà? - Torinogranatait : I 10 colpi di mercato che dobbiamo aspettarci questa settimana secondo Tmw. Il Torino ne farà? -

TUTTO mercato WEB

Come riportato da Tuttomercatoweb , continua ad essere molto discusso il futuro di Andrea Belotti , svincolato dopo la fine del suo rapporto con il: l'ex capitano granata continua a ricevere ...Kluivert potrebbe restare in Serie A, dato il forte interesse delper l'esterno d'attacco, come riportato da. Ma non è l'unica soluzione studiata da Tiago Pinto per Kluivert al momento. ... LIVE TMW - Torino, Paro: "Juric non perde energie in discussioni. Abbiamo perso 8 pedine importanti" Giacomo Raspadori al Napoli - Il colpo per l'attacco azzurro si avvicina: arriva da Sassuolo e dopo un contatto telefonico positivo avvenuto ieri, le parti sembrano vicine ...Michele Criscitiello si è espresso anche sul mercato della Juventus nel suo editoriale per Tmw. Le sue parole: "Il Milan alla disperata ricerca di un centrocampista. E qui i ...