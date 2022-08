Serie A 2022/23, prima giornata: diretta tv Dazn e Sky, programma, date e orari (Di lunedì 8 agosto 2022) Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2022/2023. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: sabato 13 agosto i Campioni d’Italia affrontano l’Udinese alle ore 18.30 (diretta Dazn) mentre la Sampdoria ospita l’Atalanta (diretta Dazn e Sky), e alle 20.45 sarà il momento dell’Inter in casa del Lecce (diretta Dazn e Sky) e della sfida tra Monza e Torino (diretta Dazn). Domenica 14 agosto alle ore 18.30 la Fiorentina affronta la Cremonese (diretta Dazn) e la Lazio ospita il Bologna (diretta Dazn e Sky), mentre alle ore 20.45 l’Empoli giocherà in casa dello Spezia (diretta ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Tutto pronto per l’inizio della/2023. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in: sabato 13 agosto i Campioni d’Italia affrontano l’Udinese alle ore 18.30 () mentre la Sampdoria ospita l’Atalanta (e Sky), e alle 20.45 sarà il momento dell’Inter in casa del Lecce (e Sky) e della sfida tra Monza e Torino (). Domenica 14 agosto alle ore 18.30 la Fiorentina affronta la Cremonese () e la Lazio ospita il Bologna (e Sky), mentre alle ore 20.45 l’Empoli giocherà in casa dello Spezia (...

