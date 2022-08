Ranking ATP | Nessuna variazione nei primi posti | Sinner esce dai 10 Vola Kyrgios

(Di lunedì 8 agosto 2022) Medvedev n.1 fino a US Open - Tutto fermo nelle prime posizioni della Pepperstone ATPs di questa settimana. Daniil Medvedev con il successo all'ATP 250 di Los Cabos (primo dalla vittoria a New ...

pierretennis1 : RT @federtennis: Ranking #ATP #8agosto: @janniksin scende di due posizioni, stabili #Berrettini e #Musetti. #Sonego scavalca @fabiofogna, #… - federtennis : Ranking #ATP #8agosto: @janniksin scende di due posizioni, stabili #Berrettini e #Musetti. #Sonego scavalca… - infoitsport : Ranking Atp aggiornato a lunedì 8 agosto 2022 - infoitsport : Classifica ATP: Vavassori entra nella top200, quattro azzurri al best ranking - giovannipelazzo : Top10 italiani???? del ranking #ATP 12) Sinner (-2): 2895 14) Berrettini: 2430 30) Musetti: 1297 55) Sonego (+1): 81… -

- TOP TEN 1 Medvedev, Daniil (RUS) 0 7.875 punti 2 Zverev, Alexander (GER) 0 6.760 3 Nadal, Rafael (ESP) 0 5.620 4 Alcaraz, Carlos (ESP) 0 5.035 5 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 5.000 6 ...... uno dei tennisti più chiacchierati e sulla bocca di tanti nel circuito. Il tennista spagnolo ... segno dell'immenso talento e di come possa arrivare presto in cima al. Le qualità a ...Sono 19 in totale i tennisti italiani tra i primi 200 giocatori al mondo nel ranking di questa settimana. Grazie ai punti conquistati con la finale al Challenger di Cordenons il 27enne di Torino irrom ...Restano quattro le azzurre tra le migliori 100: Jasmine Paolini risale e va al numero 55 del mondo (+1), Lucia Bronzetti è immobile al 65° posto. Campione in singolare e in doppio 5 ORE FA 2 ORE FA. R ...