Premier | ricavi record da sponsor di maglia | oltre 500 mln

In questa stagione i club della Premier League hanno accumulato la cifra record di quasi 550 milioni di euro (462,5 milioni di sterline) da accordi di sponsorizzazione per le maglie, inclusi quelli per le maniche delle divise. I 20 club della massima serie hanno ottenuto 427 milioni di euro (360 milioni di sterline) dagli accordi

